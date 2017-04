‘Slordigheid’ met werkvisum nekt Zwols restaurant BaiYok

“Een administratieve slordigheid”, noemde BaiYok-eigenaar Paul van der Helm het bij de rechtbank in Zwolle vrijdag. Daar vocht hij de boete én dat label aan.

Oorspronkelijk werkte de studente gewoon onder een studentenvisum, dat Windesheim aanvroeg, bij het Thaise restaurant. ,,Pas in 2013 kwam ik erachter dat ook voor studenten een ‘tewerkstellingsvergunning’ nodig was”, licht Van der Helm toe. Ik had me totaal niet gerealiseerd dat ik dat aan moest vragen, ik was ervan uit gegaan dat ik met de informatie over de inschrijving op Windesheim voldoende had.”

En dan ging er weer tijd overheen voordat de aanvraag werd ingediend. ,,Zoiets glipt er tussendoor in een horecabedrijf.” Niet dat het hem in de 13 jaar dat BaiYok bestaat vaker is overkomen. “Als de visa van Aziatische koks aflopen, krijg je drie maanden ervoor een seintje.”

Maar goed, hij was in overtreding, erkent ook Van der Helm. ,,Ja, ik ben drie keer in de fout gegaan, maar dat was wel drie keer dezelfde fout. En ik heb er helemaal geen baat bij om dat te doen, dus welk argument zou er kunnen zijn dat ik dit moedwillig heb gedaan?”

Visa

Van der Helm en Yaowanuch Arpamo, zijn vrouw en compagnon, vrezen vooral voor de classificatie ‘zeer ernstige overtreding’ en de mogelijke gevolgschade. ,,Het ministerie heeft gezegd dat we als gevolg van de boete wellicht geen nieuwe aanvraag gehonoreerd krijgen”, verduidelijkt Van der Helm. En dat levert het restaurant dan waarschijnlijk al meteen deze zomer forse problemen op. ,,Dan lopen er twee visa van koks af. Als ik daar geen vergunning voor krijg, heb ik geen koks. Want hoewel er nu steeds serieuzer werk wordt gemaakt van Aziatische koksopleidingen, heb ik niet direct een kok die in mijn keuken aan de slag kan.”

Er was geen afvaardiging van het Ministerie van Sociale Zaken aanwezig vrijdag. Wel had die schriftelijk aangegeven de boete met 25 procent te willen verlagen. ,,Maar ik ben nóg liever verzekerd van goedkeuring van toekomstige werkvergunningsaanvragen”, zei Van der Helm.