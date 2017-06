Snel groeiende vraag naar (flex-)kantoorruimte

In heel Nederland was vorig jaar vraag naar ruim 1,25 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte. Dat is 23,8 procent meer dan in 2015, toen de vraag net iets boven de 1 miljoen vierkante meter lag. Het aanbod nam juist af: van zo'n 8,5 miljoen m2 in 2015 naar ruim 7,7 miljoen m2 vorig jaar. Dat blijkt uit het rapport Kantoren in Cijfers 2016 van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Zowel in de koop- als huursector nam de vraag toe, zo concludeert de NVM. In vier provincies (Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland) is sprake van een afname. In de provincie Overijssel steeg de vraag licht van 43.500 vierkante meter in 2015 naar 44.000 m2 in 2016. In Gelderland was de stijging groter: Van 51.500 m2 (2015) naar 59.000 m2 (2016). In Flevoland ging het van 8.000 m2 (2015) naar 9.000 m2 (2016).

Amsterdam

In Amsterdam is sprake van een ware explosie aan vraag om vierkante meters voor kantoren. Lag die in de voorgaande jaren telkens ruwweg tussen de 200 en 250 duizend m2, het afgelopen jaar ging het om maar liefst 387.500 m2. Dat is meer dan de vraag in de hele provincie Zuid-Holland (254 duizend m2). Volgens een NVM-woordvoerder is dat te verklaren door de opleving van de economie, ' waarvan Amsterdam het meest profiteert.'

Flexwerkplekken

De groeiende vraag blijkt ook uit de toename van het aantal flexwerkplekken. Een van de nieuwe aanbieders in deze markt is MyOffice. Het door Leandra Troost uit Meppel begin dit jaar opgerichte bedrijf heeft inmiddels twee locaties in Zwolle in gebruik en opent in september kantoorruimten in Utrecht, in oktober gevolgd door een vestiging in Groningen.

,,Eigen marktonderzoek heeft uitgewezen dat flexible kantoorruimten een enorme trend is. Met name in het Noorden en Oosten zijn nog niet veel van dit soort voorzieningen, dus hebben we de stap genomen’’, zegt Laura Drent, businessmanager van MyOffice Zwolle. Het bedrijf richt zich vooral op zzp’ers en internetbedrijfjes.

Gedeelde lasten

Volgens Drent is het niet alleen een kostenkwestie voor startende ondernemers. ,,De gedeelde lasten maken voorzieningen als een receptioniste, repro en koffievoorziening betaalbaar, maar het gaat vooral ook om ontmoeten en elkaar inspireren’’. Dat kan onder andere in de eigen brasserie in het Zwolse pand aan de Assendorperdijk, die overigens ook voor gewoon publiek toegankelijk is.

MyOffice begint met een prijs van 95 euro per maand voor een voorziening die ‘MyVirtualOffice’ heet. ,,Daarvoor krijg je een eigen telefoonnummer en een adres dat je kunt gebruiken voor je KvK-inschrijving’’. Voor de duurste optie (495 euro per maand) krijg je onder andere een eigen al modern ingericht kantoor.

Alleen plaatjes

Jorn Wittendorp (31) is als eigenaar van het bedrijf Ydentic een van de eerste gebruikers van het MyOffice-pand in Zwolle. Zijn bedrijf automatiseert it-processen, iets waarin hij al 14 jaar gespecialiseerd is. ,,We maken functierollen, zodat mensen snel een mailbox, Word of andere Office-applicaties klaar hebben staan. En als softwarebedrijf, waarbij je verder geen echt tastbaar product kunt tonen, is een goede uitstraling van een kantoorpand belangrijk’’. Wittendorp, die in Emmen woont, was voor zijn nieuwe bedrijf op zoek naar kantoorruimte in Zwolle, omdat dat centraal in het land ligt. ,,Eerst wilden we het helemaal zelf doen, ook het inrichten. Maar dan zit je al gauw aan contracten voor 5 jaar vast. En dat willen we niet. We beginnen op de groei en zien hoe het loopt’’. Na zoeken kwam hij bij MyOffice. ,,Bij het eerste contact was er nog niks, alleen plaatjes. Maar het zag er goed uit. Voor een vast bedrag per maand krijgen we een ingericht kantoor en verder hoef je je nergens zorgen over te maken. De vierkante meter prijs is dan misschien wel wat hoger, maar je bent heel flexibel. Ons doel is dat we hier eerst drie jaar zitten en dan doorgroeien’’.

Woensdagmiddag