Om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat, moesten de studenten als advocaat processtukken schrijven zoals een dagvaarding, verzoekschrift of een pleitnota. Degenen die de rol van rechter op zich hadden genomen, hadden tot taak om tot een vonnis of beschikking te komen. Ze werden beoordeeld door docenten en een echte rechter. Naast het optreden in de rechtszaal werd van de studenten verwacht dat ze een tussentijds processtuk inleverden en een echte zitting bijwoonden op het rechtsgebied van hun casus.

Student Liam Borger vond het 'ongelooflijk leerzaam'. ,,En dat het in de echte rechtbank is, geeft het nog meer lading en meer druk ook.'' Rechter Arco Jordaans, verbonden aan de Rechtbank Overijssel in Zwolle en Almelo, was onder de indruk. ,,De studenten gaven prima presentaties, kalm, rustig, zonder stotteren. Er zijn punten van aandacht, zoals het feit dat je elkaar en vooral de rechter niet tutoyeert. Ook kun je het beste rechtop staand je verhaal doen. Maar over het algemeen was het prima.''