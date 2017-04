SP Zwolle woest: 'VVD schoffeert huurders'

In een debat over de gemeentelijke woonvisie zei Van der Kooy maandagavond dat er in Zwolle te veel nadruk ligt op uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, terwijl volgens hem werkende Zwollenaren vooral behoefte hebben aan meer huurwoningen in de vrije sector. "Wie te veel verdient voor een sociale huurwoningen en te weinig spaargeld heeft, is op de vrije huursector aangewezen. Die zit muurvast en dat treft met name werkenden in onze stad, mensen die een bijdrage leveren aan onze economie." Linkse partijen PvdA en SP voelden zich als door een wesp gestoken. "Impliceert de VVD dat mensen in een sociale huurwoning niet tot de werkenden behoren?" snoof Patty Wolthof (PvdA). SP-leider Brammert Geerling reageerde furieus op Twitter: "Schandalig hoe VVD sociale huurders opnieuw schoffeert."