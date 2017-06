Staan in volle weekendtreinen hoeft niet meer

De aandacht voor de bomvolle weekendtreinen lijkt zijn vruchten af te werpen. In mei kwamen er nauwelijks klachten binnen van reizigers die van Zwolle tot Groningen of Amersfoort naar Enschede moesten staan in uitpuilende intercity's. NS is in april begonnen de drukste weekendtreinen te verlengen en dat lijkt nu resultaat te hebben. Maar daarmee zijn niet alle klachten op het traject verleden tijd.

Verschuiving

Quote Door de overvolle trein ben ik flauwgevallen Reiziger op klachtenformulier Rover Amersfoort - Apeldoorn - Deventer - Enschede komt nu niet meer voor in de top 10 van klachten op een traject. Het andere veelgeplaagde traject, van Zwolle naar Groningen wel. Maar hier is een verschuiving te zien van de intercity's in de weekeinden naar de sprinter op doordeweekse dagen. Vooral de kritiek op de sprinter om half vijf in de avondspits is niet mals. In totaal kwamen in mei 44 klachten binnen op dit traject in de middag- en avonduren.

Opmerkingen

Verschillende reizigers hebben bij de meldingen opmerkingen ingevuld, die getuigen van een grote frustratie: ,,Is sinds een jaar dagelijks zo vol." en ,,Deze trein is al een jaar of meer te kort. Regelmatig roepen de conducteurs hun spijt en excuses om. Vandaag voor het eerst de melding van deze (Rover red.) site. De NS heeft nog nooit wat gedaan met de tientallen meldingen die ik via de Reisplanner heb gedaan van staande reizigers!" Eén reiziger werd zelfs niet lekker: ,,Door de overvolle trein ben ik flauwgevallen en moest ik weer naar huis!"

Wanklanken

Na 19 mei heeft Rover overigens geen wanklank meer gehoord op het traject. Is alles dan rozengeur en maneschijn? Corien Koetsier, woordvoerder van de NS, hoopt nu van wel. ,,Door de inzet van extra materieel vanaf april is de trein minder vol in de weekeinden en in de spits. Kijk, het was niet meteen mogelijk overal direct meer treinen in te zetten, dus het is gefaseerd ingevoerd. Het is goed mogelijk dat daarom na 19 mei het reizen een stuk aangenamer is geworden."

De maat vol in april

Begin april kreeg de NS honderden klachten via sociale media over de volle treinen in het weekend. Ook bij reizigersorganisatie Rover kwamen veel klachten binnen. De NS weet het aan het tekort van personeel. In weekenden was zo weinig NS-personeel beschikbaar, dat treinen moesten worden ingekort en veel reizigers moesten staan. Zowel Spoorbond FNV, de provincies en Rover eisten verbetering en 'die is er nu ogenschijnlijk gekomen', volgens Ineke van der Werf van Rover.