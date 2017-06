Stadsstrand Zwolle wordt gematst met terrasbelasting

De exploitanten van het Stadsstrand in Zwolle hoeven beduidend minder terrasbelasting te betalen voor het gebruik van het evenemententerrein op het Rodetorenplein, dan andere horeca-ondernemers voor hun terras. De gemeente Zwolle brengt slechts voor de helft van het strand, 200 vierkante meter, belasting in rekening. ,,Oneerlijke concurrentie", vindt een deel van de Zwolse horeca en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

,,Er is hier sprake van een oneerlijk speelveld", vindt regiomanager Hellen Massen van KHN. ,,Oorspronkelijk was sprake van een niet-commerciële insteek met een kiosk. Maar de uitbaters hebben, mede door het succes, opgeschaald. Ik wil hen niet tekort doen, maar andere horeca-ondernemers ook niet. Als ze commercieel exploiteren moet ook de precario gelijk worden getrokken met andere horeca-zaken. Die moeten namelijk wél wijken voor kermis- en marktdagen."

Beleving

Volgens de gemeente Zwolle is er in het geval van de zomerse trekpleister 'geen volwaardige exploitatie mogelijk'. ,,Om de beleving van een strand te creëren is een ruime opstelling nodig", meldt persvoorlichter Marieke Stenfert. ,,Hierdoor is er geen volwaardige exploitatie haalbaar zoals op een regulier terras. Als gemeente willen we initiatieven in de stad stimuleren en tegelijkertijd vinden we een gelijk speelveld van belang. Voor de precario is dan ook zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de algemeen geldende regels."

Toch wordt daar nu van af geweken. De helft van het strand wordt belast (6.010 euro over 5 maanden) en voor de 132 vierkante meters die de zeecontainers in beslag nemen wordt het tarief voor een incidentele standplaats gerekend. Dat komt neer op 6.903,60 euro over een periode van 5 maanden. In totaal betalen de exploitanten, Jacolien Verbeek en John Althoff, dan krap 13.000 euro precario. Wanneer het gehele strand zou worden belast, zou er nog eens 6.010 euro bovenop komen.

,,Het strand is in twee gedeeltes opgesplitst, namelijk een commercieel gedeelte waarvoor precario wordt betaald volgens de tarieven voor terrassen en een niet-commercieel deel dat ruimer is opgezet en waarvoor geen precario wordt betaald. Alleen op het commerciële gedeelte mag worden bediend", aldus Stenfert.

Risico

,,Flauwekul", vindt Mark Corporaal van Stadscafé Blij. ,,Hoezo is dat niet volwaardig exploitabel? Dit is gewoon meten met twee maten." Corporaal maakt jaarlijks 10.368 euro over voor zijn terras. ,,Dat is 216 vierkante meter à 48 euro per vierkante meter. Voor het héle terras dus. Ondanks de gangpaden tussen de tafels door en de ruimte die de parasolvoeten innemen. Dat is nu eenmaal het risico van de ondernemer." Las Rosas moet voor 275 vierkante terrasbelasting 13.200 euro betalen. Brasserie Jansen betaalt voor 29 vierkante meter terras 1.392 euro terwijl de Hofvlietvilla geen precario in rekening wordt gebracht. ,,Hun terras staat op eigen terrein", aldus Stenfert.

Geen subsidie

Volgens de exploitanten is dit 'appels met peren vergelijken'. ,,Wij betalen inderdaad precario in tegenstelling tot andere projecten die op het plein plaatsvinden", zegt uitbaatster Jacolien Verbeek. ,,Maar wij ontvangen geen subsidie. Wij doen alles voor eigen portemonnee, investeren zelf en houden onze eigen broek op. Volgens de reacties die wij krijgen hebben we iets moois neergezet."