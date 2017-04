Steeds meer overlast door zwervers

Het aantal meldingen van overlast door zwervers is in een jaar tijd explosief gestegen. Vooral in de grote steden klagen steeds meer inwoners over geluidsoverlast, wildplassen, vervuiling en geweld door daklozen. In deze regio krijgt Zwolle de meeste meldingen.

De politie kreeg vorig jaar 14.212 overlastmeldingen over zwervers, dat is een kwart meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers die de datanieuwsdienst LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. Drie jaar geleden, in 2013, waren er nog 10.712 meldingen. Vooral in de grote steden loopt de ergernis op. In Amsterdam verdubbelde het aantal meldingen in een jaar tijd van 207 naar 421. Utrecht spant de kroon: daar steeg het aantal meldingen met 60 procent, van 641 tot 1.026.

Leger des Heils

Het Leger des Heils wijt de toenemende overlast aan bezuinigingen op de preventieve openbare geestelijke gezondheidszorg. ,,Daardoor sudderen problemen van mensen langer door en is de kans groter dat ze verward gedrag vertonen en ontvlammen’’, zegt Diana Nieuwold, woordvoerder van het Leger des Heils.

Ze wijst erop dat hulpverleners op veel plaatsen niet langer de straat op gaan om contact te zoeken met daklozen. ,,Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en GGD-artsen gingen voorheen óók op pad als iemand niet zelf om hulp vroeg. Mensen komen nu pas in beeld als hun situatie zeer ernstig is.’’

Bedelverbod

Amsterdam probeert de overlast al jaren te lijf te gaan door een bedelverbod en een alcoholverbod in het centrum van de stad. Ook de Rotterdamse politie treedt op tegen overlastgevende zwervers. Vorig jaar telde Rotterdam 970 meldingen van overlast door zwervers, in 2015 waren dat er nog 742. ,,Ik raad collega’s aan bij overlast altijd een bekeuring te geven’’, aldus de Rotterdamse brigadier Jan Blokzijl. ,,Slapen op straat. Wildplassen. Schrijf waar je kunt. Zorg voor een strafopbouw. Want natuurlijk kunnen ze die boetes niet betalen. Dan moeten ze een paar dagen zitten. Dat moment grijpen we aan om de hulpverlening te bellen.’’

Veel jongeren

Nederland telt ongeveer 30.000 daklozen. Het aandeel jongeren groeide in 2015 fors. ,,Van jongeren tussen 18 en 23 jaar is het inkomen vaak zo laag, dat ze zichzelf niet kunnen redden’’, zegt Nieuwold.

In deze regio deden Zwollenaren het vaakst hun beklag over zwervers die voor overlast zorgden: vorig jaar 331 keer. Dat is 12 procent meer dan het jaar ervoor. Ook in Deventer groeide het aantal meldingen met 12 procent tot 101 klachten. Apeldoorn is de enige grote stad in deze regio waar de overlast terugliep (-15 procent).

In de regio

Steden in verspreidingsgebied van de Stentor met meeste overlast van zwervers in 2016:

1 Zwolle 331 (+12% tov 2015)

2 Apeldoorn 187 (-15%)

3 Deventer 101 (+12%)

4 Harderwijk 80 (+63%)

5 Zutphen 71 (+51%)