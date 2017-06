Stroomstoring legt treinverkeer van en naar Zwolle plat

Zoektocht naar 28-jarige vermiste Zwollenaar

16:24 Vrienden, zijn werkgever Helga Kolman van De Hofvlietvilla in Zwolle en het Deltion College zijn op zoek naar een 28-jarige Zwollenaar. Die zou sinds drie weken uit beeld zijn. ,,Deltion benaderde ons of wij hem nog hadden gezien en dat was niet het geval", zegt Kolman. ,,Het voelde niet goed, dus hebben we een oproep op Facebook gezet." Die oproep is inmiddels al ruim 120 keer gedeeld.