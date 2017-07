Subsidie voor historische gemalen, sluizen en stuwen in gebied waterschap

KunstHuis BV neemt failliete kunstuitleen Zwolle over

16:09 Het failliet verklaarde Kunstuitleen Zwolle wordt overgenomen door Het Kunsthuis uit Oudeschans. Wie schilderijen of andere kunstwerken in bruikleen had, kan dat onder dezelfde voorwaarden blijven doen. Wie nog spaartegoeden had bij de Kunstuitleen hoeft ook niet te vrezen, Het Kunsthuis garandeert dat die bewaard blijven.