'Tijd is rijp voor vrije koopzondag'

,,Ik juich dat soort acties niet toe", aldus Van Dooremolen. ,,Wij hebben afspraken gemaakt met de gemeente over de toegestane koopzondagen in Zwolle en we willen graag een betrouwbare partner blijven. Aan de andere kant moet de gemeente en het college van burgemeester en wethouders nu wel de ogen openen en zien dat dit een rigide beleid is. Het is nu gewoon een politieke kwestie, omdat de collegepartijen zich aan elkaar geconformeerd hebben."

Volgens van Dooremolen is de tijd er rijp voor. ,,De maatschappij en de ondernemers vragen erom en wij pleiten voor ondernemersvrijheid. Bovendien, we zijn één van de 28 grotere steden in Nederland"

15 koopzondagen

Dian Docter en Wouter Klein-Willink van Kootuur Boetiek en Kootuur X Minimum openden zondag de winkel als start van hun 'sale', terwijl zondagsopenstelling alleen is toegestaan op de 15 vooraf vastgestelde koopzondagen. Dat was zondag niet het geval. Ze riskeerden daarmee een boet. ,,Maar dat is het waard", zei Docter. ,,De vier uurtjes op koopzondag leveren ons meer op dan een hele zaterdag."

Boete

De gemeente Zwolle laat weten dat er deze week zeker een gesprek volgt met het ondernemerskoppel. ,,We zullen de regels toelichten en uitleggen wat voor boete ze kunnen verwachten als ze nogmaals open gaan op een zondag die geen koopzondag is", aldus persvoorlichter Marieke Stenfert. ,,Over de hoogte van de boete doen we geen mededeling vooruitlopend op dat gesprek. Het college voert het beleid uit zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Zolang de gemeenteraad daar niet anders over beslist, houden wij vast aan de vaststelling van maximaal vijftien koopzondagen per jaar. Die zondagen worden in samenspraak met de ondernemers per winkelgebied vastgesteld. De tijden dat winkels open mogen in Zwolle zijn vastgelegd in de Winkeltijdenverordening. Dit betekent dat we onder andere informatie en voorlichting geven over het naleven van wet- en regelgeving en toezicht houden. Dit doen we om in Zwolle een gelijk speelveld te waarborgen."

Oorlogspad