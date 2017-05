Geen laatkomers bij examens in Zwolle ondanks treinongeluk

In Zwolle kregen slachtoffers van misdrijven meeste scha­de­ver­goe­ding

6:00 Het Schadefonds geweldsmisdrijven keerde vorig jaar het meeste geld uit aan slachtoffers in Zwolle. In totaal ontvingen slachtoffers in Zwolle 138.775 euro uit het Schadefonds. De gemeente Ommen was in 2016 de enige gemeente in het Stentor-gebied waar geen geld uitgekeerd werd aan slachtoffers van misdrijven.