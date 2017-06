Treinreiziger schopt NS-personeel in Zwolle

Een conducteur kreeg woensdagavond iemand in die smiezen die geen geldig vervoersbewijs en identiteitsbewijs bij zich had. Eenmaal op station Zwolle kwamen medewerkers van NS Veiligheid & Service in actie. ,,Ook naar ons toe nam de verdachte een agressieve houden aan, waarna wij werden bespuugd en uitgescholden. Vervolgens zag de verdachte kans om ons meerdere malen te schoppen en slaan. Tijdens de worsteling hebben wij een noodoproep geplaatst. Samen met de toegesnelde collega's konden we de verdachte die zich nog steeds hevig verzette onder controle brengen en boeien", meldt de NS-afdeling.