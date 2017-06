TT-gangers massaal op de bon: 22 rijbewijzen ingevorderd

NRC geeft De Librije een 10: 'Dit is het beste restaurant van Nederland'

25 juni 'Driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle is het beste restaurant van Nederland - met afstand', stelde culinair recensent Joël Broekaert van NRC afgelopen zaterdag in een jubelende recensie. Voor het eerst becijferde hij een restaurant met een 10.