Twee gewonden bij ongeval met taxi in Zwolle

Ini­ti­a­tief­ne­mers blijven achter vrije horecatijden Zwolle staan

17:19 Claudia van Bruggen (D66) en Thom van Campen (VVD) moesten er jaren over doen om hun plan voor een proef met vrije horecasluitingstijden in Zwolle door de gemeenteraad te loodsen. Het lukte vorig jaar, alleen CDA en ChristenUnie stemden tegen de pilot van een jaar die in augustus 2016 begonnen is. Nu ligt er een evaluatie van het eerste halfjaar.