Typhoon: Ik voel niet dat de politie mij beschermt

De Volkskrant onderzoekt welke rol afkomst heeft in Nederland en interviewde daarvoor Glenn de Randamie, de echte naam van de rapper. Typhoon vertelt dat hij weet hoe belangrijk het is om een zwart rolmodel te hebben. 'Kinderen die op mij lijken, kunnen nu zeggen: die kill staat wel in de Ziggo Dome. Ze kunnen naar me kijken en denken: hij maakt een megadeal, waarom zou ik dat later niet doen?'