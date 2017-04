Van As houdt van het Zwolse fietsprobleem

Extra stalling

Van As erkent dat het, vooral na de opening van Primark, inderdaad ‘heel erg druk was’ met fietsverkeer- en parkeeroverlast in de binnenstad. “Maar eerlijk is eerlijk, in andere steden waar Primark opende was het een regelrechte chaos. Vergeleken met die beelden was het hier wel oké”, zegt Van As. “En de boel is niet vastgelopen.” Van As geeft aan wel degelijk vooraf rekening te hebben gehouden met de drukte. “Er is een extra stalling op het Rodetorenplein gekomen, we hebben fietscoaches en handhavers ingezet en er is een constante monitor.” Vandaar ook dat gele bord dat de fietscoaches moet helpen. Bovendien zijn er al extra stallingsmogelijkheden gerealiseerd en staan er nog ettelijke op stapel.