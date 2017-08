Varkenshouders willen onderzoek naar branden

Fiets van ruim twee mille bleek tweedehands

14 augustus De klant van een fietsenwinkel in Zwolle was ontevreden over de aankoop van een elektrische fiets van 2149 euro. Ze dacht dat hij nieuw was, maar hij bleek tweedehands en ze deed aangifte van oplichting. De fietsenhandelaar, een man uit Meppel is door de politierechter in Zwolle maandag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.