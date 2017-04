Veel schade bij aanrijding Kleefstraat Zwolle

Potloodventers in heel Zwolle actief

9:08 Wie bang is voor 'potloodventers' is in Zwolle nergens veilig. Of, als je het van de andere kant bekijkt, is het op de Wijthmenerplas net zo veilig als op het Stationsplein. Jaarlijks zijn ongeveer 20 schennisplegers actief in Zwolle, verspreid over de hele stad.