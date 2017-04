Verbod op gratis plastic tas werkt

VideoNederland deed begin vorig jaar de gratis plastic tas in de ban. Sindsdien is het aantal plastic tasjes dat over de toonbank gaat met zeventig procent gedaald.

Volledig scherm Plastic tasjes op de markt, ze zijn er nog wel maar de meeste mensen nemen hun eigen tasje mee. © Frans Paalman

Een gure hagelbui teistert de dinsdagmarkt op winkelcentrum De Dobbe in Zwolle. Het weerhoudt marktkoopman Erik Peters er niet van het weinige publiek dat voorbij trekt met een enthousiaste babbel naar zijn kraam met wenskaarten en andere hobbyartikelen te lokken. De meeste klanten hebben een eigen tas bij zich. ,,Plastic tasjes doen we in principe niet meer”, vertelt Peters. ,,Als klanten er toch een tasje bij willen, betalen ze daar vijf cent voor. Ik heb het afgelopen jaar veel minder plastic tasjes meegegeven dan voorheen.”

Al moet Peters wel toegeven dat er op de markt wel eens mee gesjoemeld wordt. Hij kent genoeg marktkooplui die de klant gewoon gratis een plastic tas geven. ,,Ik hoor geregeld van collega’s: ‘Als ik net voor vijftig euro aan spullen heb verkocht, ga ik toch geen stuiver vragen voor een tasje’. Die geven ze er gewoon bij.”

Resultaten

Sinds 1 januari 2016 is het voor winkeliers verboden om gratis een plastic tas mee te geven aan de klant, die moet daar voor betalen. Uit onderzoek van het ministerie van infrastructuur en milieu blijkt nu dat sinds de invoering van het verbod 71 procent minder plastic tasjes over de toonbank zijn gegaan. Zes op de tien klanten neemt een eigen tas mee van huis. Drie op de tien winkeliers heeft de plastic tas vervangen door een papieren variant, die wel gratis is.

Staatssecretaris Sharon Dijksma is content met de uitkomsten van het onderzoek. ,,De resultaten laten zien dat het verbod op het gratis weggeven werkt. Dat is een grote winst voor het milieu. Er worden niet alleen minder tassen geproduceerd; het verbod zorgt ook voor een afname van plastic troep op straat en in het water.”