Verkoop aan 'verdwaalde particulier' door Kamera Express voor rechter

Detailhandel op bedrijfsterreinen is de provincie Overijssel een doorn in het oog. Na het bezwaar van de concurrent bekeek de gemeente het bestemmingsplan en op grond daarvan mag Kamera Express niet verder met haar werkzaamheden. Het bedrijf kreeg al een dwangsom opgelegd maar de inning ervan is nog niet begonnen. De zaak speelt al sinds 2014 toen het landelijk opererende bedrijf in Zwolle een vestiging opende op de Marslanden. Tegenover het bedrijf zitten twee bouwmarkten, ernaast onder meer een bedden- en een sanitairzaak. Die verkopen allemaal aan particulieren, betoogde raadsvrouw Ferieke Boesberg, en Kamera Express zou dat als enige dan nu niet mogen.

Voor zzp'ers

Opvallend is dat eigenlijk zowel het bedrijf als de gemeente het eens zijn dat het niet de bedoeling is dat er op die plek een winkel is gevestigd, zei de bestuursrechter. Maar Kamera Express benadrukt zich vooral te richten op de professionals, zoals fotojournalisten. ,,En dat zijn de laatste jaren allemaal zzp'ers. Het ANP bijvoorbeeld had voorheen allemaal fotografen in dienst. Dat zijn nu allemaal zelfstandigen'', zei een vertegenwoordiger van het bedrijf. Voor 80 procent is de verkoop gericht aan professionele fotografen. Het bedrijf kan ook met omzetgegevens aangeven dat er slechts af en toe 'een verdwaalde particulier' langs komt. Volgens de gemeente is dat stadium voorbij. ,,Daar is al ruim de tijd voor gegeven'', zei een jurist namens het college van burgemeester en wethouders. Toch gaan beide partijen nog om tafel. Komen ze daar niet uit, dan volgt over zes weken een vonnis van de bestuursrechter.