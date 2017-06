Vermiste Zwollenaar (28) was 'doodongelukkig in Zwolle'

Zowel zijn vrienden, zijn werkgever De Hofvlietvilla als zijn school Deltion College hadden aan de bel getrokken toen ze hem al weken niet meer hadden gezien en geen contact meer met hem kregen. ,,Ik snap al die ophef niet", zegt Shelly. ,,Hij heeft mij gebeld of ik hem op wilde komen halen, omdat hij daar niet meer wilde wonen. Hij was doodongelukkig in Zwolle."

Zijn familie zegt bij monde van Shelly dat de Zwollenaar aan niemand verplicht is te zeggen waar hij is. Dat bevestigde politiewoordvoerder Simen Klok gisteren ook al. ,,Volwassenen mogen er voor kiezen een tijdje van de radar te zijn zonder zich ergens af te melden", aldus Klok. ,,Maar als wij onderzoek doen en we vinden de vermiste persoon, zullen we wel altijd vragen of hij de achterblijvers tóch even wil verwittigen."