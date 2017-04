Vernielingen aan fundering zendmast Aa-landen

Op de bouwplek staan drie betonnen pilaren met stalen pennen, waarop straks de pijlers van de mast bevestigd worden. Van een van de funderingsblokken is een aantal pennen verdwenen. Dat zou gebeurd zijn met een slijptol of ander gereedschap. Afgelopen zondag was de politie er al ter plekke en maandag opnieuw. Volgens een woordvoerder is er geen aangifte gedaan, alleen een melding. ,,Maar dit is voor ons wel aanleiding een onderzoek te starten.''