Voedselbank Zwolle betrekt nieuw pand

Stichting Voedselbank Zwolle en omstreken hield vandaag een open dag in haar nieuwe huurpand in de Marslanden. Voordeel: er hoeft voorlopig niet wéér te worden verhuisd. Nadelen: relatief hoge huurkosten, lastiger bereikbaar, weinig parkeergelegenheid.

Voedselbank-directeur Fenny Ensing: ,,Vanwege lage huurprijzen zaten wij korte periodes in anti-kraakpanden of andersoortig tijdelijke onderkomens.” In de laatste categorie viel het voormalige postsorteercentrum aan de Westerlaan waar de Voedselbank uit moest omdat de pandeigenaar zijn bezit wil renoveren om de commerciële markt op te gaan. Voor de zoveelste keer moest de Voedselbank, die driehonderd huishoudens voorziet van voedselpakketten, verhuizen.

Ensing: ,,Dat is telkens een enorme logistieke operatie. Gelukkig schoot de gemeente te hulp met een subsidie van zestigduizend euro waardoor wij tot 2020 een commercieel pand kunnen huren. Nadeel is dat wij in de buurt van het centrum geen betaalbaar pand hebben kunnen vinden.”

Verspilling

Hoe de situatie er na 2020 uitziet? ,,Misschien is er dan nog steeds een groot politiek draagvlak voor voedselvoorziening van huishoudens onder de armoedegrens. Bovendien staat voedselverspilling steeds hoger op de politieke agenda.”

Niet dat haar organisatie lijdzaam gaat afwachten. ,,Er is een stichting in oprichting die een voorname inkomstenbron kan worden: Vrienden van de Voedselbank. Wij passen immers prima in het hedendaagse plaatje van maatschappelijk ondernemen.”

Bereikbaarheid