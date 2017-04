Voetballer doet aangifte tegen 'hardhandige' scheidsrechter

Russische amazone met lege handen

3 april Amazone Iana Melnikova, een Russische met een stal in Dedemsvaart, trekt aan het kortste eind in het geding om de stallingskosten van de springpaarden Limcatus en Art. Haar landgenote Irina Sorokina hoeft die kosten, die richting 18.000 euro gaan, niet te betalen zo heeft de rechtbank in Zwolle maandag in kortgeding bepaald.