Wasbeer zwerft door Zwolse tuin

De melding van het dier kwam van een bewoner van de Holthagen in Zwolle. Die zag de wasbeer met verwondingen aan zijn voorpoot door zijn tuin lopen. Toen de dierenambulance ter plekke kwam was hij al weg. De bewoner had er echter wel een foto van gemaakt. Inmiddels was het donker geworden wat de zoektocht bemoeilijkte.

,,De melding was van afgelopen maandag, sindsdien hebben we van niemand meer een telefoontje gehad, dus ik vraag me af of we hem nog vinden", laat een woordvoerder van de Dierenambulance Zwolle weten. Overigens is het onduidelijk of het dier uit gevangenschap is ontsnapt of in vrijheid geboren is. Dat laatste blijkt namelijk ook steeds vaker in ons land voor te komen.