We zijn de zesjescultuur voorbij, pret-her wint aan populariteit

Gedupeerde failliete Kunstuitleen Zwolle : Wat doen we met het schilderij?

20 juni Dineke Holman uit Wezep zit in haar maag met een schilderij. Dat heeft ze gehuurd bij Kunstuitleen Zwolle. Maar maandag las ze in de krant dat die stichting sinds een maand failliet is. ,,Vreemd dat niemand ons even heeft ingelicht", vindt Holman. ,,Nu hangt hier een schilderij in huis dat niet van mij is. Waar moet ik er mee heen?"