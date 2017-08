Weekendtips: Frans-festijn, Ibiza-markt, boekenmarkt of naar de tractors?

Frans-festijn

Oui! Waan je helemaal in Franse sferen dit weekend. Kasteel Cannenburch in Vaassen staat zaterdag en zondag in het teken van Frankrijk. Franse muziek, bourgondisch eten, kunstenaars, en veel Franse brocante. Lekker snuffelen tussen alle kraampjes of even genieten met een glas Franse wijn. Het Frans-festijn is beide dagen tussen 10.00 en 18.00 uur, volwassenen betalen €6,50 per persoon. Kinderen krijgen gratis toegang.

Deventer Boekenmarkt

Op zondag vindt de 29e editie van de Deventer Boekenmarkt plaats. In de binnenstad van Deventer vind je 878 boekenkramen, daarmee is het de grootste boekenmarkt van Europa. Poëzie, literatuur, sport of geschiedenis: alles is er te vinden. De Deventer Boekenmarkt is van 09.30 uur tot 17.30 uur. De toegang is gratis.

De wieken van de molen...

Zaterdag vindt voor de vijfde keer de Ommer molendag plaats. Alle molens zijn open voor publiek, daarnaast is er die dag ook nog een foto-expositie van de Ommer molens. De start van de molendag is zaterdagochtend om 10.00 uur bij de molen de Konijnenbelt in Ommen.

We're going to Ibiza

Ibiza in de polder. Ja, het kan. Zondag wordt aan de Bremerbergdijk, in Biddinghuizen, een Ibiza-markt gehuoden. Met fashion, sieraden, tassen, woonartikelen en beautyproducten. De markt wordt gehouden op het parkeerterrein en een stukje strand van Beachclub Nu. De markt begint om 11.00 uur en is gratis toegankelijk.

Open dag Go Ahead Eagles

Zaterdag is er weer een open dag bij de Go Ahead Eagles. Vanaf 12.00 uur is de Adelaarshorst in Deventer open voor publiek. Tot 17.00 uur kunnen fans genieten van diverse optredens, handtekeningensessies en de spelerspresentatie. Daarnaast staan er diverse stands in de Adelaarshorst. De toegang is gratis.

Tractorpulling

Lawaai gegarandeerd in Lochem. De Tractorpulling gaat zaterdag weer van start. Het terrein langs de Lochemseweg/Brinkeringweg tussen Lochem en Barchem gaat zaterdag om 12.00 uur open, drie uurtjes later gaat het evenement van start. Tot 22.00 uur kun je genieten van de wedstrijden in de tractor arena.