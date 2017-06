Werkstraf voor verduisteren van bubbelbaden

Opgelost dankzij actie op Facebook

Daarna werd het schimmig: hij zou er een verkocht hebben, maar de koper – een 29-jarige Zwollenaar – zei dat hij het bad van een 43-jarige man uit Genemuiden had gekocht. En ze hielden woensdag alle drie vast aan hun verhaal. Nadat de verhuurder zijn baden niet terugkreeg, begon hij een campagne op Facebook. Het was dan ook mede aan hem te danken dat de zaak werd opgelost, zo betoogde hij in een verklaring. Een werd uiteindelijk naar het politiebureau in Hasselt gebracht.

Te laag bedrag

De officier van justitie vond de rol van P. duidelijk. Hij had de spullen gehuurd en verduisterd. Tegen hem eiste ze 60 uur werkstraf. De rechter ging daarin mee. De koper was volgens de officier te kwader trouw: 700 euro voor een hottub van die omvang is veel te weinig. De verhuurder meende dat beide baden 4.000 euro waard waren. Dus de koper had moeten weten dat het geen zuivere koffie was en ze vond dit goed voor een werkstraf van 16 uur.