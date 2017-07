Wie neemt een sabbatical op?

Hondenschool kan vechthond niet aan

Hondenscholen in Nederland zijn er niet klaar voor om vanaf volgend jaar massaal vechthonden in hun cursussen op te nemen. Instructeurs beschikken niet over de juiste expertise om deze in potentie gevaarlijke honden te trainen. Dit leidt er nu al toe dat hondenscholen vechthonden weigeren toe te laten tot hun opleidingen. Dat stellen de Hondenbescherming en de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding.