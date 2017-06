Wie wordt 'miss koe'? Kom naar Zwolle!

'Breng Yuri Banhoffer terug naar PEC Zwolle!'

18:01 Yuri Banhoffer (69) moet naar Zwolle gehaald worden. Dat is althans de vurige wens van oud-PEC-speler Freek Schutten en Rik Teeters, een van de oprichters van de supportersvereniging van PEC Zwolle. ,,Het is een prachtmens en was een fantastische voetballer", zegt Schutten. ,,Wat zou het mooi zijn om hem nog één keer te eren in een uitverkocht stadion!?"