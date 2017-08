Willem V. hoort werkstraf en rijontzegging eisen voor fatale aanrijding Marit (14)

Tegen de 58-jarige Willem V. uit Zalk is donderdag in de Zwolse rechtbank 240 uur werkstraf en een jaar rij-ontzegging geëist wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval. In september vorig jaar reed hij in Zwolle de 14-jarige Marit van Dijk (14) uit Kamperveen aan. De scholiere van het Greijdanus College overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

V. reed met een bestelbus met (lege) paardentrailer vanuit de richting Hattem de Oude IJsselbrug over. Na de brug, aan de Zwolse zijde, is een fietsoversteekplaats met verkeerslichten, die op dat moment oranje knipperden. Daar stak Marit van Dijk over, op weg naar huis na een schooldag. Ze had op de knop gedrukt en begon met oprijden net voordat het laatste ‘bolletje’ uitging, het verkeerslicht voor V. stond al drie seconden op rood.

Niet gezien

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat hij de verkeerslichten niet had gezien, niet had gezien dat het verkeerslicht op rood stond en ook niet dat er een fietsster aan het oversteken was. ,,Ik ben waarschijnlijk afgeleid maar waardoor weet ik niet. Ik heb het me duizend keer afgevraagd. Het is me overkomen.’’

Oranje en rood

Het ongeluk gebeurde overdag, het zicht was goed, de verkeerslichten waren in orde. V. reed niet te snel, was niet onder invloed en was niet bezig met zijn telefoon. De man die achter hem reed zag hoe het verkeerslicht eerst op oranje en daarna op rood sprong terwijl de bestelbus zonder snelheid te minderen doorreed.

Zes seconden

Volgens de officier van justitie blijkt uit de reconstructie dat het licht eerst drie seconden op oranje stond en daarna al drie seconden op rood voordat V. passeerde. ,,Een afleiding van zes seconden is onacceptabel.’’