Windmolenboeren Zwolle willen snel om tafel met gemeente

Ook Kees de Vries van burgerbeweging Blauwvinger Energie weet niet hoe het nu verder gaat met 'Voorst'. ,,Maar laat eerst de rook optrekken en het college van burgemeester en wethouders zich reorganiseren. De wereld vergaat niet als het een paar weken of maanden later wordt, maar we hopen niet dat er tijd gekocht wordt om dit over de verkiezingen heen te tillen. We hebben gezegd dat we maar snel eens om tafel moeten."

Volgens een gemeentewoordvoerder is het college van B en W nog in beraad hoe verder te gaan met het windmoleninitiatief. Vandaag of morgen wordt witte rook verwacht. Of de gemeenteraad er voor de zomer nog over spreekt, is niet zeker. In zijn laatste vergadering als wethouder hintte Filip van As op uitstel, maar het is onduidelijk in hoeverre deze uitspraak nu nog staat.