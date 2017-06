Windmolens Zwolle komen er voorlopig niet

Necrologie Han 'de tassenman' Van Beek (75) uit Zwolle overleden

6:15 Schooltassen, handtassen, rugtassen, reistassen en koffers. Het leven van Zwollenaar Han van Beek draaide om de tasjes, de zaak, de Grote Markt, Zwolle en zijn familie. Na een kort ziekbed overleed hij afgelopen zondag in Hospice Zwolle. ,,Het is goed zo", had hij tegen zoons Maarten en Joost van Beek gezegd.