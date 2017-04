WVF en SVI spoelen duw-incident weg met biertje

Hanzekookboek met middeleeuwse gerechten op de markt

21:30 Wie een inkijkje wil in het culinaire doen en laten van de middeleeuwse mens in de Hanzesteden, kan sinds deze week een blik werpen in het Hanzekookboek, met als ondertitel 'In de pan van de Middeleeuwen. Een uitgave van Het Zwarte Schaap.