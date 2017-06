YouTuber Enzo Knol zorgt voor chaos in Hasselt

Wie schreef de anonieme brief over de overval op een Zwolse bloe­men­han­de­laar?

29 juni Een anonieme brief die al sinds 2004 in het bezit is van de politie is opnieuw relevant geworden in de zaak van de overvallen en mishandelde bloemenhandelaar uit Zwolle. In de brief wordt de naam genoemd van de verdachte uit Engeland die twee weken geleden in de zaak werd aangehouden door een cold caseteam.