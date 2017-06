Zeer grote brand in leegstaand pand in Zwolle

Amber haalt met vertraging alsnog haar gym­na­si­um-di­plo­ma

22:25 Alsnog geslaagd! De 19-jarige Amber Mokiem uit Zwolle besloot gistermorgen voor de zekerheid toch nog maar even haar gymnasium-examen Nederlands in te zien. Ze ontdekte een fout en werd na urenlang beraad in het gelijk gesteld. Met twee dagen vertraging kan alsnog de vlag uit voor Amber.