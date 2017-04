Zo gaat Koningsdag 2017 er in Zwolle uitzien

Rustig Ko­nings­dag­feest­je op Grote Markt Zwolle dit jaar

3:00 Nét zo'n feest als vorig jaar op Koningsdag. Dat zagen ondernemers Sjoerd Jan Feenstra van McDonald's en Hendrik Karabagias van In de Hoofdwacht wel zitten op de Grote Markt in Zwolle. "Maar we krijgen de handen er niet voor op elkaar", zegt Feenstra.