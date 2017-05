Zó krijg je die steenmarters uit je tuin of huis

Steenmarters zijn niet langer onaantastbaar. In Overijssel mogen ze voortaan worden gevangen en verplaatst, ook Gelderland is ermee bezig.

Een harde breuk met het beleid sinds 1942, waarin alleen de preventie was toegestaan: zorg dat ze gebouwen niet binnenkomen. Per keer toestemming vragen is bovendien niet meer nodig. Er wordt een 'ontheffing op voorhand' gegeven, die vijf jaar geldt. Pas achteraf wordt getoetst.

,,Dan moet je ze ver van hun natuurlijke stek brengen", zegt Jos Ramaker uit Dalfsen. Als fractievoorzitter van Gemeentebelang pleit hij al jaren voor de bestrijding van de marter, die bij een camping aan de stuw dit jaar voor veel schade zorgt. Hij is examinator bij Kennis en Adviescentrum Dierplagen. ,,Een steenmarter loopt gemakkelijk tien, vijftien kilometer op een nacht. Wil je ze echt kwijt, dan moet je ze ver weg brengen."

Gerard Muskens, onderzoeker bij Alterra, van de Wageningen Universiteit, vindt bescherming nog altijd noodzakelijk. ,,De soort is kwetsbaar." Hij vreest een hellend vlak. Het begint bij vangen en verplaatsen en weldra komt discussie: moeten we ze niet afmaken? ,,Dat zag je bij de ganzen ook gebeuren."

Tips

In plaats van steenmarters te vangen, kun je ze ook proberen te verjagen. Hier een aantal tips hoe je dat het best kunt doen:

- Hondenhaar. Leg wat hondenharen onder de motorkap van je auto. Steenmarters hebben daar een ontzettende hekel aan, dus zullen ze je auto voortaan waarschijnlijk wel met rust laten. Stop het hondenhaar wel even in een panty: dan kunnen muizen er geen nest in maken.

- Urine. Ja, het klinkt gek, maar als je in een gieter plast en dat vervolgens over je autobanden uitgiet, zullen steenmarters op afstand blijven. Ze hebben een hekel aan stank. Ook een wc-blokje of een doek gedrenkt in ammoniak kan helpen.

- Kippengaas. Een stuk kippengaas dat los onder de motorruimte wordt gelegd is voor een steenmarter niet fijn om op te lopen. Wanneer een steenmarter zich er toch op waagt, schrikt het wiebelende gaas hem in eerste instantie af. Volgens dit principe zijn in de handel ook ‘marterwerende tapijten’ of roosters verkrijgbaar.