Zo reageert kamp-Sagan op de ontboezeming van gymleraar Bas (35)

Via een teamgenoot van Peter Sagan heeft gymleraar Bas Waaijer (35) van het Thomas à Kempis College in Zwolle excuses gemaakt voor het veroorzaken van de val van de topwielrenner in de Ronde van Vlaanderen. De Slowaak ging onderuit nadat hij bleef haken in het jasje van de oud-Zwollenaar.

Wielerliefhebber Waaijer had als amateur bij Moser-AH-Trentino samen gefietst met de Pool Maciej Bodnar, die nu teamgenoot is van Sagan bij Bora-Hansgrohe. Waaijer had het nummer van zijn ex-ploegmakker nog en verontschuldigde zich bij hem voor het 'neerhalen' van Sagan.

Ontmoeting

Diens ploeg en management heeft ondertussen contact gehad met Waaijer. Die kreeg een leuke reactie. "Nee, we zijn niet boos. We hebben niets tegen toeschouwers. Bovendien bood deze man zijn excuses aan", aldus Gabriele Uboldi, marketingmanager van Sagan.



Volgens Waaijer is er zelf gezinspeeld op een ludieke actie. Hij zou het wereldberoemde jasjes wellicht kunnen ruilen tegen de regenboogtrui die Sagan dit jaar tijdens wedstrijden mag dragen als regerend wereldkampioen. Maar op die ruil dan wel een ontmoeting tussen de wielerfan die tegenwoordig in het Twentse Geesteren woont, en Sagan loopt Uboldi nog niet vooruit. "Peter focus zich eerst op de klassieker Parijs-Roubaix van komende zondag. Daarna gaan we het hier over hebben."

Massale mensenschare

Ook de ploeg van Sagan neemt Waaijer niets kwalijk. Ralph Scherzer, woordvoerder van Bora-Hansgrohe: "Die val was domme pech. Soms moet je als wielrenner risico's nemen. In dit geval reed Peter vlak langs de hekken. Daar stonden veel mensen en die grote toeschouwersschare is juist waarom wielrennen in België zo groot is. It's part of the game." Wat Scherzer betreft hoeft de organisatie volgend jaar dan ook geen maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. "Ik heb geen idee wat de organisatie anders zou kunnen doen, zonder dat de atmosfeer rond deze wedstrijd eronder lijdt."