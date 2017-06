Zoektocht naar 28-jarige vermiste Zwollenaar

Inmiddels hebben zijn vrienden aangifte gedaan bij de politie, bevestigt woordvoerder Simen Klok. ,,Hij is opgegeven als vermist", zegt Klok. ,,We zijn gestart met een onderzoek. Er is geen sprake van een urgente vermissing omdat we geen gegronde redenen of aanwijzingen hebben dat hem iets is overkomen of gaat overkomen. En iemand die volwassen is mag een tijdje van de radar verdwijnen." Klok zegt dat ze wel altijd in contact proberen te komen met de vermiste persoon. ,,We wijzen er dan op dat hij gemist wordt en of hij die mensen wil laten weten wat er aan de hand is. En wij checken natuurlijk wel of iemand vrijwillig is vertrokken of op die plek vrijwillig verblijft."