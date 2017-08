Zorgspectrum Het Zand in financiële nood

Zorgspectrum Het Zand met zorgcentra in Zwolle, Staphorst, Nieuwleusen, Wijhe en Heino verkeert in zwaar weer. Een miljoenentekort over 2016 maakt een reorganisatie noodzakelijk. Er is een vacaturestop ingesteld, tijdelijke contracten worden niet verlengd en ook in de vaste formatie moet gesneden worden.