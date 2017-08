Zware eis tegen Zwollenaar (34) die gepensioneerd stel aanreed

video Dankzij prikploeg houdt Zwolse (73) 'insulinekat' Missy

9 augustus Poes Missy (14) springt de trap af, hupt via een stoel op tafel en zit meteen in de juiste prikhouding. Klaar voor weer een insulinespuit, om half negen 's ochtends. ,,Ondanks dat ze kreunt en steunt, weet ze precies wat er moet gebeuren." De zieke Zwolse Rietje Krone (73) houdt haar huisdier vast, terwijl de 22-jarige Kelsey de spuit in Missy zet. Tien tellen later is de klus geklaard en mag Krone zich weer verheugen op een nieuwe dag met haar steun en toeverlaat.