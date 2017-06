Zwolle en Apeldoorn tegenover elkaar bij Clash of the Cover Bands

De eerste voorronde van het 13e seizoen van de Clash is vrijdag 16 juni in Café de Cactus in Hengelo (20:30 u.). Deze bandcompetitie 'The Clash of the Cover Bands, The only road to Paradiso!' is voor de Regio Oost Nederland (Gelderland en Overijssel). Iedere band krijgt 30 minuten de tijd om de muzikale strijd met elkaar aan te gaan.