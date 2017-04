Zwolle in race voor 'Beste Binnenstad'

De Binnenstadsbarometer is een eerste indicatie die aangeeft hoe binnensteden scoren op een breed spectrum van objectieve criteria. Hierbij is onder andere gekeken naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, de ontwikkeling van leegstand, de ontwikkeling van bezoekersaantallen, de mate van samenwerking onder binnenstadspartners en de aanwezigheid van visie of beleid in de afgelopen twee jaar, en de mate van samenwerking in binnensteden. Zwolle is één van de steden die positief uit de binnenstadsbarometer rolde. Deze steden doen automatisch mee aan de Verkiezing Beste Binnenstad 2017 – 2019.