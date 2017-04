Zwolle mocht studerende vriendinnen uit woonhuis zetten

Ook is de Raad het eens met de weigering van een kamerverhuurvergunning aan de vader van één van de vier vriendinnen: Hilversummer Jan Knoppers. In ieder geval mocht de gemeente een beleidsregel toepassen die kamerverhuur in panden kleiner dan 85 vierkante meter verbiedt.

Meevaller

De uitspraak is een meevaller voor de gemeente Zwolle. Aanvankelijk leek het er tijdens de rechtszitting van afgelopen februari nog op dat de gemeente het kamerverhuurbeleid niet goed geregeld had. Dat zou alleen maar in een zogenoemde Huisvestingsverordening kunnen. Maar in de uitspraak komt de Raad daar niet op terug.