Zwolle stopt vergoeding oud papier aan clubs en scholen

Scholen en verenigingen zamelden vroeger veelal met een platte kar oud papier in. Dit was een lucratieve bezigheid. Doordat ROVA die taak van ze overgenomen heeft, is het werk voor scholen en vereniging grotendeels verdwenen. Ze bleven echter wel profiteren van de opbrengsten. Dat is binnenkort voorbij. De 180.000 euro stelt Zwolle beschikbaar als stimulans voor initiatieven op het gebied van afvalverwerking. Komen scholen of verenigingen met een lumineus plan om op één of andere manier toch een bijdrage te leveren, dan kunnen ze aanspraak maken op deze vergoeding.