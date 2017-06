Zwolle wil in 2020 homohoofdstad van Nederland worden

,,Nu hebben we mandaat en gaan we knallen", laat horecaondernemer Hendrik Karabagias weten. ,,Het plan kwam nadat we de maandag met carnaval omgedoopt hadden tot roze maandag. Met Nick Lá Mon bedacht ik hoe gaaf het zou zijn om dertig jaar na dato Roze Zaterdag weer naar Zwolle te halen." In 1990 en 2006 was Zwolle ook roze hoofdstad.

,,We willen dit keer de gracht erbij betrekken en er een feest van maken in het centrum." Karabagias ontving na maandag uitsluitend positieve reacties. ,,Ondernemer Sander Dol stuurt net een bericht dat hij zich ook met activiteiten aan wil sluiten."

Roze zaterdag

Volledig scherm Meine Boonstra © Frans Paalman Meine Boonstra, ondernemer in Assendorp en jaarlijks Sinterklaas, kan zich de Roze Zaterdag van 1990 nog goed herinneren. ,,Dat was iets bijzonders. Ik heb in die tijd nog verslag gedaan voor radio Zwolle, het was één groot feest." Eigenlijk vindt hij het triest dat deze dag nog steeds nodig is. ,,We moeten steeds weer een statement maken, omdat er nog te veel gediscrimineerd wordt. Zolang homo een scheldwoord blijft, is Roze Zaterdag nodig. Al dat veroordelen en mensen in hokjes plaatsen... Ik word er kotsmisselijk van."

Toch ervaart hij Zwolle als een tolerante stad. ,,Vooral deze wijk, Assendorp, waar wij de winkel hebben, is heel tolerant." Heeft hij zich ooit onveilig gevoeld? ,,Dat heb ik in al die jaren twee keer meegemaakt. Dan reageer ik heel snel, ik laat me niet uitschelden. Ik vind dit een fijne stad om te wonen. Doe mij maar zo'n gaybrapad voor de deur."

Volgens Karabagias is Zwolle bij uitstek de stad waar het roze feest past. ,,Dit is altijd een stad van diversiteit en verbinding geweest." Hij noemt het niet triest dat het nog nodig is. ,,Tolerantie is in Nederland redelijk vanzelfsprekend, maar in veel andere landen niet. Je kunt dit veel breder trekken: denk aan situaties van onderdrukking in Syrië en Afrika."

Intentieverklaring

Hij is samen met Nick Lá Mon hard aan het werk om een intentieverklaring op te stellen voor de organisatie van Roze Zaterdag. ,,Die laten we ondertekenen door politieke partijen, maar ook maatschappelijke organisaties, zodat het breed gedragen wordt en we de organisatie kunnen overtuigen dat Zwolle de juiste keuze is."

Daar hebben ze nog een half jaar de tijd voor. Voor Emmen als concurrent is Karabagias niet bang. ,,Wij hebben oneindig veel mogelijkheden in deze historische binnenstad, daar is het centrum van Emmen niets bij."

,,VVD-fractievoorzitter Thom van Campen is gelukkig met de steun van de gemeenteraad. ,,Dit is super. Ik heb zelf een vriend en in deze stad willen we tolerant zijn, zodat je kunt zijn wie je wilt zijn en kunt houden van wie je wilt houden. Op deze uitslag heb ik echt gehoopt." Ook hij ziet de Roze Zaterdag als een statement. ,,Deze dag werkt als een vuist die we maken omdat iedereen de vrijheid voor zijn eigen keuzes heeft, ook als mensen er wellicht anders over denken."