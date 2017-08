Zwollenaar (22) verdacht van mishandelen en bestelen Epenaar

Laffe dief breekt sleutelkastje open bij hoogbejaarde vrouw

8:16 Een 91-jarige vrouw in de wijk Westenholte in Zwolle kreeg de afgelopen nacht ongewenst bezoek. Een dief brak het sleutelkastje open, dat aan de buitenzijde van haar huis bevestigd was. Hij doorzocht haar woning. Omdat de vrouw niet veel bezat werd er weinig meegenomen.