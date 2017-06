Zwollenaar denkt dat hij álles mag filmen, de rechter denkt er anders over

In de rechtbank mag vrijwel nooit gefilmd worden. De 39-jarige Imiaaz S. meende echter dat hij zelf het recht had zijn eigen rechtszaak te filmen. Boos beende hij de rechtbank weer uit toen hij geen toestemming kreeg, zei een parketwachter tegen de rechter. Daarop besloot de rechter de zaak bij verstek af te doen.

Kort lontje

S. plaatste in oktober het filmpje op het sociale medium kennelijk omdat hij nog geld kreeg van zijn ex-vriendin, zo viel op te maken uit haar verklaring. Zij werd met het filmpje geconfronteerd toen haar broer haar er op wees. Ze deed aangifte omdat ze zich in haar eer aangetast voelde, maar wilde dat later weer terugdraaien. Zij en S. verkeren inmiddels weer op goede voet met elkaar en het filmpje is verwijderd. Gelet op het korte lontje van S. vond de officier van justitie het raadzaam om een voorwaardelijke boete van 300 euro op te leggen. ,,Want wat als meneer een nieuwe relatie krijgt en zoiets weer gaat doen?''