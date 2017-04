Zwollenaar filmt profrenners in de Hel van het Noorden

“Zelfs in de auto deed het zeer. Ik ben in één filmdag drie jaar ouder geworden. En echt alles zit onder het stof. Al het materiaal, alle lenzen, stof, stof, stof, terwijl ik op maar twee stroken gefilmd heb.” Moes (26) stuiterde tijdens de verkenning met de renners mee over het parcours van de Hel van het Noorden. De Zwolse amateurrenner zat niet zelf op de fiets, maar filmde vanuit de kofferbak van de ploegauto hoe de profs met 45 kilometer per uur over de drie- en viersterrenstroken Warlaing-Brillon en Hornaing reden. Gisteren was hij terug in zijn woonplaats om de beelden te monteren, die vandaag door Team Sunweb online gezet worden op allerlei kanalen. Het moet dé opwarmer worden voor het wielermonument van morgen.

Geen jongensdroom

Een jongensdroom kun je het niet noemen, gezien Moes’ late kennismaking met de koers. Maar de snelheid waarmee hij binnen enkele jaren een plek verworven heeft in het summum van de wielersport, is opzienbarend. “Sinds vorig jaar film ik een marathonschaatsploeg. In de zomer maakten we een vette video van een training in de bergen.” Die wekte de interesse van Team Sunweb (toen nog Giant-Alpecin), één van de achttien ‘eredivisieploegen’ in de wielersport. Moes kreeg een belletje en binnen de kortste keren was het plan gesmeed. Hij is een jaar lang ‘embedded’. Met een video over de ploegentijdrit in de Italiaanse etappekoers Tirreno-Adriatico leverde hij vorige maand zijn eerste wapenfeit. Moes filmt hoe de ploeg zich hierop voorbereidde in Spanje en in de windtunnel. “We willen meer doen dan alleen achter de wedstrijd aanhollen. We kiezen heel bewust wat gaaf is voor de fans en sponsoren.” Zo krijgen zij ook beelden vanuit de ploegbus.